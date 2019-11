Fel drugsoffensief om bendes op te rollen

Dat maakt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag bekend. De CDA-bewindsman luidt de noodklok, nadat de georganiseerde misdaad volgens hem met de moord op advocaat Derk Wiersum ’een nieuwe gens over is gegaan’. Met deze miljoeneninvestering hoopt de minister nietsontziende drugscriminelen te dwarsbomen. „De rechtsstaat vertoont rotte plekken.” Bovendien dreigt Nederland af te glijden naar een narcostaat als er niet wordt ingegrepen, waarschuwt de minister.

Het geld wordt gebruikt om zogenoemde ’interventieteams’ op te richten, waarin specialisten uit verschillende vakgebieden samenwerken om drugskopstukken op te sporen. De experts moeten criminele netwerken ontmantelen, ook als die netwerken tot buiten Nederland actief zijn. De politie, Koninklijke Marechaussee en FIOD leveren daarvoor specialisten.

Bedreigingen

Bovendien moeten rechters, advocaten, journalisten, politici en officieren van Justitie beter worden beveiligd tegen de georganiseerde misdaad. „Dat zijn de vooruitgeschoven pionnen in onze democratie.”

De noodinvestering komt na de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond in het Marengo-proces tegen de moordbende van ’s lands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi. Grapperhaus waarschuwt dat hij eigenlijk structureel meer geld nodig heeft om de strijd te winnen. „Dat ga ik proberen te krijgen. Eigenlijk is er zeker 150 miljoen extra per jaar nodig, drie keer meer dan we nu uitgeven.”

