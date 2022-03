Politie ontruimt opnieuw gekraakt pand in Amsterdam

Ⓒ Inter Visual Studio / Sander Disselköter

AMSTERDAM - De ME in Amsterdam ontruimt zaterdagavond een pand aan de Waldeck Pyrmontlaan dat in januari ook al was ontruimd, maar nu opnieuw is gekraakt. Dat zegt de politie na een bericht van de lokale zender AT5.