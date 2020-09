Gaslek in Haren gedicht, school blijft maandag gesloten

De schoolkinderen werden opgevangen in een kerk en later door hun ouders opgehaald. Ⓒ Martin Nuver

HAREN - Aan de Westerse Drift in het Groningse Haren werd maandag uit voorzorg een basisschool ontruimd omdat uit diverse rioolputten gas vrij kwam. De 430 kinderen konden even terecht in de nabijgelegen kerk.