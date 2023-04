Premium Het beste van De Telegraaf

Families: zeker 24 verdachte sterfgevallen Nabestaanden mogelijke slachtoffers verpleegkundige Theo V. voelen zich in de kou gezet door ziekenhuis

Een nabestaande bekijkt de foto van haar overleden man. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Assen, waar een verpleegkundige betrokken zou zijn geweest bij de dood van coronapatiënten. Ⓒ Foto Robert Hoetink

Families van de mogelijke slachtoffers van verpleegkundige Theo V. voelen zich in de kou gezet door het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA) in Assen. Het bestuur van het ziekenhuis sprak zich in de media tot nu toe alleen uit over de verschrikkingen voor de medewerkers. Terwijl nabestaanden ondertussen in grote onzekerheid verkeren over het lot van hun overleden familielid. „Staan zij misschien ook nog stil bij hoe het voor ons is?”