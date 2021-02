Verkiezingsposters Rutte en De Jonge beklad met hakenkruizen

Op de borden met poster voor de aankomende verkiezingen in Westervoort (Gelderland) was het „meteen een paar uur daarna al raak”, zegt de plaatselijke VVD-fractievoorzitter tegen Omroep Gelderland. Ook de poster die ter vervanging werd opgehangen werd beklad. Het is niet duidelijk wie achter de actie zit. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

In Vledder (Drenthe) werd demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vergeleken met nazi-arts Josef Mengele. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Drenthe dat er in eerste instantie met graffiti ’vrijheid’ op de borden was geschreven. Daarna is alles met zwarte verf overgeschilderd, waarna de tekst ’Hugo Mengele’ verscheen.