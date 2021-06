Opluchting voor baasjes: wijziging dierenwet gaat niet voor huisdieren gelden

Aan het Binnenhof is voor de derde keer in korte tijd gesproken over de politieke overwinning van de dierenpartij. Hun voorstel om de wet aan te passen werd na de Tweede Kamer geruisloos door de Eerste Kamer goedgekeurd. Achteraf waren de poppen aan het dansen: waarmee heeft het parlement eigenlijk ingestemd?

De wijziging van de wet beoogt volgens de initiatiefnemer dat hokken en stallen voor 2023 in worden ingericht op ’natuurlijk gedrag’ van dieren. Onuitvoerbaar, waarschuwde minister Schouten nog. Bovendien is de tekst zo algemeen opgeschreven dat het volgens sommige Kamerleden zelfs gevolgen kan hebben voor hoe iemand moet omgaan met een huisdier.

De CU-bewindsvrouw kon ook geen duidelijkheid geven over de (juridische) gevolgen van de door het parlement opgelegde verandering van de wet. Ze gaat nu een analyse maken om duidelijk te krijgen wat de impact is.

Donderdag werd er in de Kamer voor de derde keer in korte tijd gesproken over de spraakmakende dierensoap. Inmiddels hebben zoveel partijen kenbaar gemaakt dat mensen met huisdieren niet de dupe mogen worden dat Schouten dit kan zien als een ’duidelijke politieke uitspraak’.

Gezelschapsdieren

„De wetswijziging die er lag liet het open en ik hoor nu dat de Kamer zegt dat het niet gaat over gezelschapsdieren”, zegt de minister. „Ik zal zorgen dat dit punt wordt meegenomen in de analyse. Als de Kamer daar straks gelijk boter bij de vis kan leveren hebben we die kou uit de lucht.”

Voor boeren is nog steeds wel zeer onzeker wat er gaat gebeuren. De verandering van de wet gaat volgens de Kamer nadrukkelijk wel over de veehouderij. De gevolgen kunnen desastreus zijn, zo vreest onder andere VVD-Kamerlid Thom van Campen. Hij probeert de minister op pad te sturen met een missie om alles zoveel mogelijk bij de bestaande regels voor dierenwelzijn te houden.

De oproep krijgt steun van een flink aantal partijen, maar een politieke meerderheid is nog niet in beeld. Dat is afhankelijk van de PVV. Het in opspraak geraakte Kamerlid Dion Graus ontbrak bij het debat. Navraag bij de partij levert geen duidelijkheid op.