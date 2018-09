Tusk ’droomt’ over terugdraaien brexit

De Poolse oud-premier deed zijn uitspraken voor aanvang van de top van regeringsleiders, die donderdag en vrijdag in Brussel bijeenkomen. De Belgische premier Charles Michel denkt er anders over. „Het is tijd voor actie en zekerheid. Niet voor dromen en onzekerheid”, zo reageerde hij.

De onderhandelingen over de brexit werden maandag afgetrapt. Het belooft allemaal erg ingewikkeld te worden, ook omdat de regering van premier Theresa May nog geen duidelijke parlementsmeerderheid achter zich heeft. May geeft donderdagavond een toelichting op de Britse positie aan haar collega’s.

In principe zijn de Britten vanaf eind maart 2019 geen EU-lid meer. Meerdere Europese politici spraken eerder al de hoop uit dat de Britten zich bedenken.

Met de EU gaat het de goede kant op, maar we moeten „extreem voorzichtig” zijn met optimisme en niet zelfvoldaan zijn, zei Tusk. Hij wees op de economische groei in alle lidstaten, de lagere werkloosheid en de financiële deal met Griekenland. Ook bejubelde hij de verkiezingsnederlaag van anti-Europese partijen en overwinningen van leiders die „100 procent pro-EU” zijn. „Van Bulgarije en Oostenrijk tot Nederland, en natuurlijk Frankrijk.”

Voor de nieuwe Franse president Emmanuel Macron is het de eerste EU-top.