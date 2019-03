Duizenden bij snikhete Veteranendag

Den Haag - De veertiende Nationale Veteranendag is zaterdag van start gegaan in het zonovergoten Den Haag. Op het Malieveld is het zaterdag een grote reünie van militairen die dertig dagen of langer uitgezonden zijn geweest. Duizenden bezoekers zitten klaar voor het defilé, dat rond 13.00 zal beginnen.