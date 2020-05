Politie houdt tientallen anti-lockdownbetogers aan bij Den Haag CS

Agenten waren op volle sterkte aanwezig. De burgemeester gaf aanvankelijk toestemming voor het protest, maar Johan Remkes trok dat later in omdat de actievoerders geen afstand hielden.

Met busjes, te paard en met politiehonden wilden de autoriteiten voorkomen dat de groep zich verder naar de stad begaf. Er was oorspronkelijk geen vergunning aangevraagd, maar de gemeente nam dinsdagochtend het besluit om de betogers toe te laten op de Koekamp mits ze zich aan de anderhalve meterregels zouden houden. Dat gebeurde volgens de gemeente niet, waardoor het protest alsnog door waarnemend burgemeester Johan Remkes werd verboden.

De demonstranten willen dat de samenleving, met oog op de risicogroepen, weer zo veel mogelijk gaat draaien. ’Waar is onze vrijheid’ roepen aanwezigen.

ME in actie

Op alle wegen rond de Koekamp, aan het begin van het Malieveld, stonden rijen met ME’ers opgesteld om verdere verspreiding van de demonstranten tegen te gaan. De demonstranten stonden vrij dicht op elkaar. Vorige week dinsdag ontstond er ook al een grimmige sfeer tussen agenten en actievoerders bij een ’vrijheidsdemonstratie’ voor de Tweede Kamer.

Ook in Utrecht zijn tegenstanders van de lockdown dinsdag op de been. Onder politiebegeleiding in een stoet van tientallen auto’s, motoren en busjes trokken zij dwars door Utrecht. De deelnemers aan het protest wilden hiermee naar eigen zeggen laten zien dat zij de vrijheid vieren en vooral tegen de coronaregels zijn. „Je kunt niet mooier voor je vrijheid strijden dan op Bevrijdingsdag”, zegt een van hen.

Op de voertuigen stonden allerlei leuzen, onder meer tegen 5G, vaccinaties en de coronamaatregelen. „Veel verschillende meningen met hetzelfde doel. Wij willen vrij zijn en trots uitstralen.”

De optocht begon aan het einde van de ochtend in De Meern, trok dwars door de (binnen)stad en eindigde aan het begin van de middag precies aan de andere kant van Utrecht.

