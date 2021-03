Rutte op weg om langstzittende premier te worden: ’Energie voor 10 jaar!’

Euforie bij de VVD wanneer de uitslagen binnenkomen. Annemarie Jorritsma, Klaas Dijkhoff, Sophie Hermans, Mark Rutte, Christianne van der Wal en Caroliene Hermans juichen. Ⓒ ANP/HH

Al drie keer op rij kwam de VVD bij Kamerverkiezingen als grootste uit de bus. Of het in 2021 opnieuw prijs zou zijn, was al bijna niet meer de vraag. In aanloop naar de verkiezingen wees niets erop dat politieke concurrenten de partij van Mark Rutte van de troon zouden kunnen stoten. En inderdaad: de VVD onder Rutte zet zijn historische zegereeks voort.