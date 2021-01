Hof doet uitspraak in hoger beroep tegen moeder van Sharleyne

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onderaan een flat in Hoogeveen. Ze woonde met haar moeder op de tiende verdieping. Volgens het OM is Sharleyne niet gevallen of gesprongen, maar naar beneden gegooid door J. De aanklager gaat ervan uit dat Sharleyne voor haar val is gewurgd. Plekken in de hals van het meisje en puntbloedingen in haar ogen zouden hierop wijzen. Justitie baseert zich daarnaast op getuigenverklaringen.

J. zegt zich weinig te kunnen herinneren. Ze was wakker geworden door tocht van een openstaand raam. Vervolgens zag ze buiten haar enige kind onderaan de flat liggen. Toen kreeg ze een black-out, stelt J. Ze werd in verwarde toestand en met veel drank op aangehouden.

De advocaat van J. pleitte in het hoger beroep voor vrijspraak. Er kan volgens de raadsman niet worden uitgesloten dat Sharleyne is gesprongen of door slaapwandelen is gevallen. De argumenten van het OM voor een misdrijf zouden in zijn visie „onvoldoende gewicht” hebben.