In hoger beroep 9 jaar en 9 maanden cel voor moeder van Sharleyne

Eerder sprak de rechtbank in Assen Heleen J. nog vrij wegens gebrek aan bewijs.

Aan het jonge leventje van Sharleyne kwam in de nacht van 7 op 8 juni 2015 een abrupt einde toen ze haar dood tegemoet viel van de tiende etage van Flat De Arend in Hoogeveen waar ze met haar moeder woonde.

Ruzie

Heleen J. heeft altijd iedere betrokkenheid bij de dood van haar dochter ontkend, maar zei zich tijdens de rechtszaak veel niet te kunnen herinneren van die nacht. Moeder en dochter hadden eerder op de dag ruzie gehad omdat Sharleyne tegen de afspraak in bij een vriendinnetje bleef eten.

De bovenbuurman die rond middernacht een half uur mediteerde, hoorde moeder en dochter met elkaar praten. Vlak daarna hoorde hij een doffe knal. Sharleyne bleek tien verdiepingen lager levenloos op de grond te liggen.

Het gedrag van moeder Heleen bevreemdde getuigen die het kind te hulp schoten. Ze zagen de moeder met ferme tred haar appartement verlaten en over de reling kijken. Ze liep eerst een appartement van een kennis op de tweede verdieping binnen en ging pas daarna naar beneden.

Scenario van mogelijke zelfmoord niet aannemelijk

In plaats van naar haar kind te kijken, liep ze naar haar auto om, zoals ze later tegen agenten zei, een sigaret te pakken. Het hof vindt het scenario van een mogelijke zelfmoord niet aannemelijk bij een meisje van 8 jaar oud dat volgens eenieder die haar kende vrolijk en ongecompliceerd was. Dat Heleen J. een briefje in de kamer van haar dochter waarop stond: „Mama, ik haat je” als een afscheidsbriefje betitelde, noemt het hof een poging om de werkelijke oorzaak van haar dood te verhullen.

Ook het scenario dat Sharleyne mogelijk slaapwandelend over de reling is gevallen, vindt het hof niet aannemelijk. Omdat moeder Heleen J. alleen met haar dochter in de woning was, kan het volgens het hof niet anders dan dat zij haar dochter over de reling heeft geduwd of gegooid.

Heleen J. was niet aanwezig bij de uitspraak.

’Enorme opluchting’

Advocaat Sébas Diekstra van vader Victor Remouchamps zegt dat „eindelijk recht is gedaan aan het leven van Sharleyne.” Volgens Diekstra is het oordeel van het hof „een enorme opluchting voor vader Victor. Hij heeft de belofte aan zijn dochter eindelijk kunnen inlossen: het voor het gerecht brengen en veroordeeld krijgen van de moeder.”