Weer schip vol migranten op weg naar Spanje

BARCELONA - De Spaanse regering heeft opnieuw toestemming gegeven aan een reddingsschip om migranten in een Spaanse haven aan land te brengen. De Spaanse hulporganisatie Proactiva heeft zondagochtend bekendgemaakt dat haar schip de Open Arms welkom is in de haven van Barcelona.