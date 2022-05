Premium Het beste van De Telegraaf

Reiswereld verbijsterd over zomerplan Schiphol: ’Dit kan helemaal niet’

AMSTERDAM - De aankondiging van Schiphol dat deze zomer vluchten geschrapt zullen worden als de personele bezetting op de luchthaven niet op orde is, zet kwaad bloed in de reiswereld. Het plan is niet uitvoerbaar, kost bakken met geld en gaat Schiphol enorme claims opleveren, klinkt het. En bovendien zweeg Benschop erover toen hij eerder op dinsdag met de sector sprak.