Merkel: ’Duitsland nog niet in eindfase coronapandemie’

Merkel zei te begrijpen dat het leven met beperkingen vanwege het coronavirus lang duurt. „Er is geen beslissing die in mijn tijd als bondskanselier zo moeilijk was als de beperking van de persoonlijke vrijheid”, aldus Merkel. „Maar juist nu de cijfers hoopvol zijn, zie ik me verplicht om te zeggen: die tussenstand is kwetsbaar. We bewegen ons op dun ijs. Je kan ook zeggen: het dunste ijs.”

De Duitse regeringsleider noemde de besluiten van de deelstaten om op bepaalde plekken mondkapjes verplicht te stellen en ook op sommige plekken de beperkingen enigszins te laten vieren „stevig, om niet zeggen te stevig.” Ze zei bezorgd te zijn, maar die besluiten te respecteren. De Duitse regering heeft liever geen verplichting en heeft alleen een dringend advies gegeven om in winkels en in het openbaar vervoer gezichtsbedekking te dragen.

Volgens de bondskanselier kan de pandemie volgens de huidige kennis alleen worden beëindigd met een vaccin dat voor de hele wereld beschikbaar moet zijn. „Voor de bondsregering is de internationale samenwerking tegen het virus verschrikkelijk belangrijk.”

De beperkende maatregelen zijn in Duitsland voorlopig tot en met 3 mei van kracht. Onder meer worden mensen opgeroepen thuis te blijven, is de horeca gesloten en zijn grote bijeenkomsten verboden.