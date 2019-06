Bekneld musje van kokend heet dak gered

Er moest een hoogwerker aan te pas komen om het beestje te bevrijden. Omstanders trakteerden de brandweermannen op een applaus toen de mus gered werd. De dierenambulance gaf het vogeltje direct wat water en verkoeling.

Een groepje bezorgde jongeren maakte melding van de jonge mus in nood, die vast was komen te zitten tussen de dakpannen. De plaatselijke dierenambulance lichtte daarop de brandweer in voor ondersteuning.

’Elk dier telt’

„Dankzij de enorme inzet van de brandweer Hengelo heeft deze mus het overleefd. Door het optreden van de kanjers op de hoogwerker heeft de jonge mus een tweede kans op een lang leven”, meldt de Dierenambulance Hengelo/Borne op Facebook, en voegt daaraan toe: „Elk dier telt, hoe klein dan ook.”

Volgens een dierenarts gaat het naar omstandigheden goed met de jonge mus.