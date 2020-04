Duitse CDU kiest waarschijnlijk in december pas nieuwe leider

In december staat een reguliere partijbijeenkomst op het programma. Kramp-Karrenbauer houdt er nu rekening mee dat de verkiezing in die vergadering zal plaatsvinden. Als de speciale bijeenkomst over de zomer wordt getild, kan net zo goed worden gewacht tot het reguliere overleg, is haar redenering.

Kramp-Karrenbauer werd eind 2018 tot partijleider gekozen. Ze kondigde in februari onverwachts haar vertrek aan naar aanleiding van een affaire rond de verkiezing van een minister-president in de deelstaat Thüringen.

Als belangrijkste kandidaten om haar op te volgen gelden premier Armin Laschet van deelstaat Noordrijn-Westfalen, oud-minister van Milieu Norbert Röttgen en Friedrich Merz, de voormalige fractievoorzitter in de Bondsdag.