Ierse man opgepakt voor vernielen Thaise restaurants

De zaak kwam aan het rollen nadat de politie een aantal maanden geleden beelden toonde van de verdachte, die bij drie vernielingen op beeld was vastgelegd. Een tip heeft uiteindelijk gezorgd voor de aanhouding van de man, bevestigt een woordvoerder van de politie aan de Amsterdamse omroep.

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Het is niet duidelijk wat hem dreef en waarom hij het specifiek gemunt had op Thaise restaurant. Daarover wil de politie niets kwijt, wel dat het vermoedelijk om een eenmansactie gaat.