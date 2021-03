’ABN AMRO-top hield onderzoek naar witwassen tegen’

Dat meldt Follow the Money (FTM) op basis van vertrouwelijke e-mails en documenten.

ABN AMRO zette in juni 2014 een project om witwassen tegen te gaan aan de hand van een big data-onderzoek stop. De voorbereidingen hiervoor waren al een jaar in gang gezet. Hierbij was ook adviesbureau PwC betrokken. De raad van bestuur van de bank stond destijds onder leiding van oud-VVD-minister Gerrit Zalm.

Toenmalig bestuurslid Caroline Princen mailde volgens FTM een dag voordat het interne onderzoek zou beginnen aan het OM dat er zorgen waren gerezen met betrekking tot privacy. Er zouden klantgegevens worden gedeeld met externe partijen. Princen wilde niet dat het OM de resultaten in een rapport zou opnemen. De betrokkenheid van ABN Amro moest strikt geheim blijven, staat in de e-mails die FTM in handen heeft.