Dit zijn de dilemma’s waarmee de onderwijswereld kampt

Op een basisschool in Schijndel wordt alweer mondjesmaat les gegeven, maar dan wel aan slechts een paar kinderen tegelijk. Ⓒ ANP

UTRECHT - Langere schooldagen of toch door in de zomervakantie? Binnen het onderwijsveld wordt momenteel druk gediscussieerd over hoe het moet als de scholen weer opengaan. Hierbij passeren veel dilemma’s de revue, de belangrijkste op een rij: