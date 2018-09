Net als velen van u schrok ik van de aanslag op De Telegraaf vorige week. Ik snap best dat veel lezers ook de reactie zullen hebben dat het allemaal wel los zal lopen en dat er morgen weer ander nieuws is. Maar daarom wil ik het er nog even met u over hebben. Als we aanslagen op de media namelijk bagatelliseren, oogluikend toestaan of accepteren, dan is er morgen géén ander nieuws, in ieder geval geen nieuws dat waar is.