Bieden vanaf 80 euro: de handel in F1-doorlaatbewijzen op Marktplaats is begonnen

De doorlaatbewijzen zijn bedoeld voor omwonenden van het circuit. Delen van Zandvoort, Bloemendaal, Aerdenhout en Overveen en het Haarlemse Ramplaankwartier zijn vanaf de nacht van woensdag op donderdag of vanaf donderdagavond afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen. Dit doet de gemeente om autoverkeer en parkeeroverlast in het Formule 1-weekend te voorkomen.

Een deel van de bewoners heeft de passen inmiddels in de brievenbus gekregen. Sommigen kregen er, onder meer na fouten van de gemeente Zandvoort met het samenvoegen van databestanden, te veel.

80 euro

Een aantal doorlaatbewijzen is inmiddels op Marktplaats beland. ’Met dit doorlaatbewijs kunt u toch met de auto doorrijden bij de veelal gesloten wegen rondom Zandvoort tijdens de Formule 1-dagen’, schrijft Nomadbiggyboy in de advertentie. ’Twee heb ik er, dus per stuk bieden.’ Bieden begint vanaf 80 euro.

De gemeente Zandvoort lijkt zich geen zorgen te maken om fraude met de doorlaatbewijzen. Ze laat weten dat in Zandvoort alleen parkeren met een parkeervergunning of op eigen terrein is toegestaan. ’Een doorlaatpas is nog geen parkeervergunning.’ Maar in de omliggende gemeenten, zoals Bloemendaal, is parkeren wel toegestaan. Dit gebied wordt aangeduid als ’Ring 3’.

Op Marktplaats wordt daar op ingespeeld. ’Ik verkoop mijn twee in- en uitrijdtickets om binnen Ring 3 Zuid te parkeren. Kleine dertig minuten fietsen naar circuit’, staat in een advertentie van Marktplaatser TvB. ’Dichterbij het circuit parkeren lukt je niet.’ Er is nog niet op geboden, maar op een andere advertentie wel: 50 euro.

Een bezorgde bewoner waarschuwt met een Marktplaatsadvertentie mogelijk geïnteresseerden: trap er niet in. ’In heel Zandvoort kunt u alleen parkeren met een vergunning. Ook voor ring 3 gaat het zorgen voor veel parkeerellende voor de bewoners in die gebieden. Er rijden twaalf treinen per uur, kom met de trein!’