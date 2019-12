’Geef openheid over belastinggeld dat naar publieke omroep gaat’

De kosten van het reisprogramma Floortje naar het einde van de wereld stegen met bijna 42 procent toen presentatrice Floortje Dessing dat zelf ging produceren. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Coalitiepartij VVD en oppositiepartijen PVV en SP gaan een nieuwe poging doen om de publieke omroep tot meer openheid te dwingen over hoe belastinggeld in omroepland wordt besteed. Dat gebeurt nadat de Algemene Rekenkamer in een ontluisterend rapport gehakt had gemaakt van alle rookgordijnen die er in Hilversum over programmakosten worden opgetrokken.