Halve wereld zoekt naar voetballertjes in grot

De scuba-duikers van de marine moeten hun kans grijpen, want de vrees bestaat dat de regen deze week opnieuw met bakken uit de lucht zal vallen. Met man en macht wordt getracht zoveel mogelijk water uit het grottenstelsel te pompen.

Volgens de autoriteiten zijn de duikers gisteren 600 meter verder gekomen dan de plek waar de zoekactie voor het weekend moest worden gestaakt. Maar ze zijn nog een kleine drie kilometer verwijderd van de locatie waar de dertien vermisten zich mogelijk bevinden, een hoger gelegen ruimte genaamd ’Pattaya Beach’.

Hele wereld helpt

Ongeveer zestig Thaise en buitenlandse duikers zijn momenteel in het grottenstelsel. Buiten de grot speuren meer dan duizend man in de jungle naar alternatieve ingangen in het tien kilometer lange, kalkstenen complex.

Behalve een Amerikaans militair team dat vorige week aankwam, hebben ook China, Israël, Australië, Laos en Myanmar reddingswerkers en apparatuur naar Thailand gestuurd. Ook drie ervaren Britse grotduikers helpen mee.

Van alle kanten stroomt inmiddels hulp binnen. Bedrijven als Chevron sturen ingenieurs, geologen en materieel. Beroemde Thaise koks en lokale bewoners slepen voedsel aan en installeren keukens voor het reddingspersoneel en de vrijwilligers.

Wanhoop

De wanhoop over de jongens en hun 25-jarige coach groeit. Thai uiten op sociale media massaal hun steun aan de dertien en de hoop dat ze levend worden gevonden. Op een nabijgelegen school hielden vijfhonderd boeddhistische monniken een gebed voor de veilige terugkeer van het voetbalteam en hun trainer.

De Thaise premier Prayuth Chan-o-cha was vrijdag naar het noorden afgereisd. Zaterdag vond een evacuatie-oefening plaats, waarna werd besloten de vermisten met helikopters in plaats van ambulances naar het ziekenhuis te snellen als ze worden gevonden. Onder meer zuurstoftanks worden in de grot geplaatst voor eerste hulp.