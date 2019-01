Gestolen auto rijdt tegen boom, drie gewonden

Ⓒ De Vries Media

FOXWOLDE - Bij een achtervolging door de politie in het Drentse Foxwolde is een bestuurder met een auto tegen de boom gebotst. Het voertuig vloog daarna in brand. De 23-jarige bestuurder uit Groningen en een inzittende raakten zwaargewond. Een derde passagier liep lichte verwondingen op.