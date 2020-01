Winnend 1/2 lot Staatsloterij in Krommenie verkocht: ’Vorige winnaar kwam taart brengen’

Rob (65) en Ellen Verveen (60) met hun collega’s Daniëlle, Rick en Jeannette. „Ik heb het winnende lot verkocht, ik voel het” zegt Daniëlle. Ⓒ Michel van Bergen

Krommenie - In Krommenie houdt men de adem in. De Staatsloterij-hoofdprijs is gevallen op een half lot dat is verkocht bij de lokale Primera. Maar wíé mag zich miljonair noemen?