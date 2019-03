Maleisiërs woedend: man (41) trouwt 11-jarig meisje

Che Abdul Karim, die zichzelf de imam noemt van het dorpje Kampung Lalang, is al met twee vrouwen getrouwd. Bij de twee vrouwen heeft hij kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar oud. Nu heeft hij het meisje van elf bij haar familie weggehaald om haar tot zijn derde vrouw te maken, zo schrijft Nieuwsblad.

Sociale media

Het nieuws over het illegale huwelijk kwam naar voren, toen zijn tweede vrouw (34) een foto postte van het pasgetrouwde stel op sociale media. „Proficiat met jullie huwelijk, aan mijn echtgenoot (41) en zijn derde vrouw (11)”, schreef ze erbij. Het bericht ging binnen de kortste keren viraal en leverde bergen boze reacties op. Daarop verwijderde de vrouw haar bericht, maar ze liet wel weten de Maleisische autoriteiten te hebben ingelicht.

Ouders keurden huwelijk goed

Volgens verschillende Maleisische media zouden de ouders van het piepjonge bruidje hebben ingestemd met het huwelijk. Ze hadden wel een voorwaarde gesteld. Het huwelijk moest ‘nikah gantung’. Dat betekent dat de man moest wachten tot het meisje zestien is om echt als man en vrouw door het leven te gaan. De ouders waren op de trouwerij van hun dochter aanwezig om hun zegen te geven.

„Ayu (zoals het jonge bruidje heet) heeft er zelf ook mee ingestemd”, vertelde de man tegenover het Maleisisch persagentschap Bernama. De man kreeg kreeg talloze negatieve reacties van landgenoten die hem beschuldigend van beschuldigen van pedofilie of ontvoering. Maleisiërs roepen massaal de autoriteiten op om het meisje te redden van het ’misbruik’.

Vrouw wil scheiden

Ook zijn tweede vrouw is het bij nader inzien niet eens met het recente huwelijk van haar man. „Hij had ons allebei beloofd dat hij nooit met een kind zou trouwen. Ik maak me hier echt kwaad om: hij is gewoon met het vriendinnetje van mijn kinderen getrouwd.” Het ziet ernaar uit dat de man in plaats van drie straks nog maar een vrouw overhoudt. Zijn tweede vrouw is van plan een scheiding aan te vragen.

Teleurgesteld

Zelf is de man zich van geen kwaad bewust. „Ik ben echt teleurgesteld over de kritiek en beschuldigingen. Ik zal actie ondernemen om mijn naam te zuiveren”, zo zegt te man tegenover nieuwssite Free Malaysia.