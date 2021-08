Verdachte aanslagen Poolse supermarkten voor rechter: ’Hij wist niet wat er aanstaande was’

Dat bleek tijdens de eerste inleidende zitting voor de rechtbank in Alkmaar tegen de 26-jarige Antonio N. uit Amsterdam, verdacht van betrokkenheid bij het veroorzaken van twee ontploffingen. Volgens Manon Aalmoes, de advocate van N., is haar cliënt een kleine speler bij de aanslagen: „Hij heeft als een soort taxichauffeur niet meer gedaan dan mensen naar de supermarkten rijden.”

Bekijk ook: Vier personen aangehouden in onderzoek explosies Poolse supermarkten

Explosies in Heeswijk-Dinther en Beverwijk

De in de Dominicaanse Republiek geboren N. wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het veroorzaken van explosies in december vorig jaar bij Poolse supermarkten in achtereenvolgens Heeswijk-Dinther en Beverwijk. Advocate Aalmoes vroeg zijn voorlopige hechtenis op te schorten: „Hij is snorder en doet af en toe wat taxiritjes. Hij kent maar één van de andere verdachten. Wil jij iemand wegbrengen? Meer is hem niet verteld. Hij had verder nergens kennis van. Hij wist niet wat er aanstaande was.”

De officier van justitie bracht daartegenin dat het zware ontploffingen waren: „Hij had minstens kunnen vermoeden dat het om ernstige zaken ging.”

’Geen idee van motief’

De zitting werd bijgewoond door één van de eigenaren van de getroffen Poolse supermarkten: „Wij hebben nog geen enkel idee wat het motief van de daders was. Daar hopen we hier wat duidelijkheid over te krijgen.”

Later maandag is er een inleidende zitting tegen een tweede verdachte die betrokken zou zijn bij aanslagen op Poolse supermarkten in Beverwijk en Tilburg. Justitie verwacht het complete onderzoek naar de aanslagen in oktober te hebben afgerond.