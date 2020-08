Merkel ontvangt Greta Thunberg en andere activisten

De jonge delegatie die Merkel (66) opzoekt bestaat ook uit de Duitse activiste Luisa Neubauer en de Belgische Anuna De Wever en Adélaïde Charlier. Ze gaan in de Bondskanselarij een „informeel gesprek” voeren over klimaatzaken, zegt een regeringswoordvoerder.

De jongeren maken er geen geheim van dat Europese regeringen in hun ogen met veel mooie woorden komen over de aanpak van klimaatverandering, maar in de praktijk te weinig ondernemen. Ze willen Merkel een open brief overhandigen waarin wereldleiders worden opgeroepen tot een pakket aan maatregelen. Die is 125.000 keer ondertekend.

„De kloof tussen wat we moeten doen en wat we daadwerkelijk doen wordt met de minuut groter”, schreven de activisten deze week in de krant The Guardian. „We hebben feitelijk weer twee cruciale jaren verloren door de passieve opstelling van de politiek.”

Het gesprek tussen Merkel en de jongeren duurt naar verwachting zo’n negentig minuten. Bij de kanselarij verzamelden zich ook zo’n twintig activisten. Zij scandeerden „jullie beroven ons van onze toekomst.”