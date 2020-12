Erehaag voor brandslachtoffer Hoorn: ’Droeviger kan het jaar niet eindigen’

Binnenland

Grote brand bedrijfspand Kampen onder controle

De brandweer en meerdere andere hulpdiensten zijn woensdagavond druk geweest met een zeer grote brand in een bedrijfspand op een industrieterrein in Kampen. Niemand is gewond geraakt. De brand in het pand aan de Gildestraat in Kampen brak aan het einde van de middag uit. Even na 20.00 uur meldde de ...