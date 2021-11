Man uit Muntendam bekent het doden van zijn vrouw Nathalie (50)

Premium Binnenland

Flatbewoners niet verbaasd na ’balkonsprong’: ’Die man moet ontzettend bang zijn geweest’

Bewoners van de Hendrik Breitnerstraat in Papendrecht reageren geschrokken maar niet verbaasd op het bizarre incident dat zich in de galerijflat heeft afgespeeld. „Er kwam bij die man heel vaak duister volk over de vloer.”