Een romance gestookt op gas

Tienduizend man werkten vijf jaar lang in barre omstandigheden aan de gaspijpleiding. Ⓒ FOTO REUTERS

MOSKOU - De geopolitieke en economische romance tussen Moskou en Peking is met de ingebruikneming gisteren van een gaspijpleiding tussen beide landen een nieuwe fase ingegaan. De ruim 3000 kilometer lange pijplijn is de ’Power of Siberia’ gedoopt.