Plaknachten op de camping: met deze tips doorsta je ze

1. Het begint natuurlijk al met het feit dat je beter in Nederland of Scandinavische landen kunt gaan kamperen. In Zweden is het ’s nachts gewoon 13 graden. Geen centje pijn. Of probeer de bergen. Hoger betekent stukken koeler. Maar ja, je hebt al drie maanden geleden geboekt en er is dus geen weg terug.

2. Zit je eenmaal op de camping in Lloret (24 graden ’s nachts) of aan het Gardameer (26 graden ’s nachts), dan is het zweten onder dat tentdoek. Bereid je goed voor, bijvoorbeeld met een reflecterende isolatiedeken. Het folie reflecteert de zon en dus de hitte. De wind is wel je grootste vijand: daar gaat je dekentje. Te koop bij bouwzaken en lekker goedkoop..Een tarp/windscherm kan natuurlijk ook. Dan moeten er wel ophangpunten zijn.

3. Als je met de auto gaat: neem een draagbare airco unit voor je tent mee. Je buren zullen niet blij zijn met dat gebrom, de campingeigenaar ziet z’n stoppen doorslaan als iedereen een airco meeneemt. Maar jij staat als een zonnetje op! Een mobiele airco kost ongeveer tweehonderd euro. En neemt natuurlijk ook best wat plaats in de hele reis naar het zuiden. Voor de caravan zijn meerdere mogelijkheden voor een mobiele airco.

4. Als het ’s nachts echt niet te harden is kan je ook in de auto gaan zitten met de airco aan. Ook daar zullen de buren niet echt blij mee zijn, of je moet een elektrische auto hebben.

5. Of ga voor de ’poor man’s airco’: net als thuis kun je een ventilator aanzetten met een bevroren petfles met water of een bak ijsblokjes ervoor. Wat ook zou helpen: klets ’s avonds een paar emmers koud water over je tent. Het tentdoek koelt dan lekker af.

6. Dan is er nog de vraag: wat voor tent is het beste. Kunststof wordt warm en blijft dat ook lang. Katoen is beter. Je kunt ook alleen de binnentent opzetten, die is vaak van katoen. Maar niet waterdicht (dus geen emmers...) Nog steeds te heet in je tent?: ga in de buitenlucht slapen (smeer je wel goed in met deet!). Bijvoorbeeld in een hangmat.

7. Een wat meer gewaagde tip: graaf een gat in je tent ern natuurlijk van uitgaande dat je een los grondzeil hebt. De grond is een centimetertje of dertig lager stukken koeler. Jammer is dat je van dat scheppen flink bezweet raakt. En kijk uit als je ’s nachts na een toiletbezoek slaapdronken je tent inloopt. Je snapt natuurlijk dat je dat alleen op vrije plekken in de natuur kunt doen. De campingbaas zit niet te wachten op kuilen.

8. Koop een kartonnen festivaltent. Karton isoleert en blijft langer koel.

9. En dan heb je de tips van het niveau: ja die kan ik zelf ook wel bedenken. Zet de tent in de (avond)schaduw en zorg dat je ingang pal op de wind staat voor een verkoelend briesje.