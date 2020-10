’Honderden meisjes slachtoffer seksuele uitbuiting’

Via de chat kunnen jongeren (anoniem) praten met hulpverleners, of het nou gaat over veel ruzies thuis, gedwongen drugs moeten dealen, bedreigingen om naaktfoto’s, of seks tegen de wil. De resultaten bieden perspectief, vindt het CKM, aangezien deze meisjes tot de grootste en meest onzichtbare groep slachtoffers van mensenhandel in Nederland behoren.

Tijdens de coronaperiode was een verdubbeling van het aantal slachtoffers van seksuele uitbuiting op de chat zichtbaar. Waar het in de eerste twee maanden van 2020 om ongeveer 30 slachtoffers ging, steeg dit aantal tijdens de coronaperiode naar bijna 60 slachtoffers. Op dit moment voert het CKM een onderzoek uit naar de achtergrond van deze toename.

Uitbuiting

In vrijwel alle gevallen ging het om slachtoffers die zelf contact zochten (89 procent). Verder ging het om iemand die een melding maakte over een andere persoon. De meeste slachtoffers zaten ten tijde van het contact nog midden in de uitbuitingssituatie. Wat opvalt is hun jonge leeftijd: twee derde is minderjarig en ruim een kwart zelfs 15 jaar of jonger. Bij één op de vijf slachtoffers waren meerdere daders betrokken, wat lijkt te wijzen op georganiseerde criminele netwerken.

Ook valt op dat steeds meer sprake is van criminele uitbuiting, waarbij minderjarigen worden gedwongen tot het verkopen of vervoeren van drugs. Ook zijn vrijwel alle gesprekken in het Nederlands gevoerd, wat erop wijst dat de melders de Nederlandse nationaliteit hebben.

Voortslepend probleem

Het centrum stelt dat het door de chat lukt om veel meer slachtoffers in beeld te krijgen. „Anderzijds blijft het onacceptabel dat we van ruim duizend minderjarige slachtoffers nog altijd geen idee hebben waar zij zich bevinden. Daar ligt ook de uitdaging voor het kabinet om de volgende stappen te faciliteren”, zegt een woordvoerder. Het CKM roept het kabinet op onmiddellijk actie te ondernemen en de politie alle middelen te geven die nodig zijn.