Verdachte kan fatale steekpartij ’zich niet herinneren’

Direct na het binnenkomen van de 18-jarige verdachte braken de nabestaanden in tranen uit. Hij zit momenteel gedetineerd in het Drentse Veenhuizen. Zijn advocaat, mr. Thijs Geerdink, bepleitte een toxicologisch onderzoek bij het slachtoffer. „Ernstiger delicten dan deze bestaan bijna niet. Dan wil je de waarheid boven water hebben.” Het OM vond onderzoek niet nodig, maar de rechtbank besliste dat er wel onderzocht moet worden of Schut onder invloed van alcohol dan wel drugs was.

De omstandigheden waaronder Schut overleed zijn nog voor een deel onopgehelderd. Getuigen verklaren dat J. stak, maar zelf zegt hij zich dit niet meer precies te herinneren. Wel wilde hij kwijt de gebeurtenis heel erg te vinden. Tijdens een verhoor zou hij hebben toegegeven dat het steekwapen van hem is.

Strafpleiter Geerdink vroeg de rechters om jeugdstrafrecht voor zijn cliënt toe te passen, gezien z’n leeftijd. Hij was toen achttien jaar en één maand oud. Als dit wordt toegewezen, zal de zaak ook mogelijk achter gesloten deuren worden behandeld.

De rechtszaak wordt vermoedelijk op 28 september inhoudelijk behandeld. Dan is naar verwachting het DNA-onderzoek naar het steekwapen en de fiets van J. door het Nederlands Forensisch Instituut afgerond.