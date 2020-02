China meldt ruim 500 nieuwe besmettingen door coronavirus

De commissie maakte bekend dat er 508 nieuwe gevallen zijn vastgesteld, tegen 409 een dag eerder. Volgens de Chinese autoriteiten is van 77.658 mensen bekend dat ze zijn besmet.

De meeste doden vallen in de provincie Hubei en dan met name in de stad Wuhan, waar 56 van de 71 mensen overleden. In de hele provincie waren dat er 68. In de rest van China overleden drie personen en werden ook maar negen nieuwe gevallen geconstateerd. Dat is het laagste aantal sinds 20 januari, toen de gezondheidscommissie begon met het publiceren van de data over het coronavirus.

Dodental Iran loopt op

Het aantal doden in Iran door het nieuwe coronavirus is inmiddels opgelopen naar veertien. Dat hebben lokale autoriteiten dinsdag bekendgemaakt. Vanuit Iran is het virus inmiddels ook in buurlanden Bahrein, Koeweit, Irak en Afghanistan terechtgekomen.

Bij zeker 61 mensen in Iran is besmetting met het virus vastgesteld.