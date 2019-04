’We gaan strijden tegen medisch nepnieuws’

Het IVM stoort zich aan ’nieuwsberichten’ met headlines als ’Vaccinaties veroorzaken autisme’ of ’Cannabis geneest kanker’. „Op internet wemelt het van onbewezen stellingen en misleidende informatie, ook over medicijnen”, stelt het instituut.

Het eerste filmpje zal gaan over de veronderstelde werking van cannabis tegen kanker. In een geanimeerde video boksen een wietplant en een kankercel tegen elkaar en krijgt de kijker snel informatie over wat cannabis kan doen. „Eén ding is zeker: niet genezen”, aldus het IVM.