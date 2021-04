Eerste korte Marsvlucht smaakt naar meer: ’Een gebroeders Wright-moment’

De robothelikopter Ingenuity heeft een testvlucht uitgevoerd op Mars. Ⓒ NASA

Amsterdam - Het was de eerste helikoptervlucht op een andere planeet. Opstijgen naar drie meter hoogte, een draai, een zwart-witfoto naar beneden en binnen een minuut weer terug op Mars. Meer was het niet, de eerste vlucht van Ingenuity boven de rode planeet. Maar de proefvlucht laat zien dat the sky is the limit voor verdere verkenningen.