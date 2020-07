Corona lont in Servisch kruitvat

Een grote politiemacht beschermt het Servische parlementsgebouw. Ⓒ Foto EPA

BELGRADO - De onmin over de onlangs herkozen president van Servië, Aleksandar Vucic, is dinsdagavond geëxplodeerd. In de hoofdstad Belgrado kwam het tot rellen, waarbij tientallen demonstranten en agenten gewond zijn geraakt. De politie pakte zeker 23 demonstranten op.