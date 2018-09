Wie kan de regendans? Droogte blijft nog lange tijd

Het einde van de droogteperiode is nog lang niet in zicht. Dat zegt Weerplaza op basis van zogeheten modelberekeningen. Het blijft volgens het weerbureau tot „diep in volgende week” op de meeste plaatsen droog en het neerslagtekort wordt daardoor almaar groter.

Paarden hebben op dit moment weinig te eten. Ⓒ ANP

Alleen in de zomer van 1976 was het tekort aan neerslag groter. „In de zomer is het normaal dat er een tekort is, meestal tussen 50 en 100 millimeter. Nu is het tekort gemiddeld al 161 millimeter over heel het land, in sommige regio’s al meer dan 200 millimeter.”

Een popfestival in Rhenen werd afgelast vanwege de hoge temperaturen en in een aantal regio’s riskeren boeren een boete als ze sproeien met water uit sloten, kanalen of beken. Sommige dijken worden natgehouden om te voorkomen dat ze scheuren en bezwijken.

Zuinig

Waterschappen, Rijkswaterstaat en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) roepen iedereen op om vooral zuinig te zijn met water. Het kabinet trekt extra geld uit voor de aanpak van problemen door de droogte.

Op de Vinkeveense Plassen zijn er problemen. Een tijdelijke kering moet het natuurgebied Demmerik en de landbouwgebieden in de buurt beschermen tegen het zoute water dat omhoog komt vanwege de droogte.

Dit brakke kwelwater is schadelijk voor de landbouwgrond en het ecosysteem. Daarom plaatst waterbeheerder Waternet in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht woensdag een noodkering.