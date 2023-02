Ex-acteur Dances with Wolves opgepakt in Vegas wegens leiden ’kindermisbruiksekte’

Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft Chasing Horse als leider van ’The Circle’ zich aan de reeks misdrijven schuldig gemaakt gedurende circa twintig jaar. Hij werd aangehouden in een huis van hem in het noorden van Las Vegas waar hij met vijf vrouwen woont.

Chasing Horse is etnisch een indiaan van de Sicangu Sioux-stam en hij heeft een aanhang verworven onder mensen in heel Noord-Amerika die in hem een soort heilige zien. Hij wordt door de inheemse aanhangers de Medicijnman of De Heilige Persoon genoemd en hij nam deel aan ceremonies. Justitie verdenkt hem ervan dat hij deze status jarenlang heeft misbruikt om jonge meisjes te misbruiken bij tal van gelegenheden. Hij zou van aanhangers een 15-jarig meisje cadeau hebben gekregen en hij is eerder ook met een 16-jarige getrouwd. Hij wordt er ook van verdacht indiaanse meisjes als prostituees te hebben uitgebuit.

De laatste verdenkingen waren naar verluidt al in 2015 bekend bij de autoriteiten in het Indiaanse Reservaat Fort Peck en zij hebben Chasing Horse toen verbannen. De Amerikaanse politie is pas in oktober vorig jaar aan de zaak gaan werken na een tip, aldus Amerikaanse media.