Corona-argwaan: ’Deze mensen hebben amper vertrouwen in de overheid’

Uit dat onderzoek komt verder naar voren dat in totaal één op de vijf Nederlanders tijdens de coronapandemie sceptisch was over corona en de maatregelen tegen de verspreiding van dat virus. Mensen wantrouwden de informatie van de overheid, twijfelden aan de intenties of gevolgen van de coronamaatregelen en wantrouwden de werking van coronavaccins.

Zo gelooft één op de tien niet dat coronamaatregelen en lockdowns werden ingevoerd om het coronavirus tegen te gaan, en bijna één op de zes mensen gelooft niet dat het vaccineren van de bevolking tegen corona meer voordelen dan nadelen oplevert. De groep die dacht dat het coronabeleid gemaakt werd door internationale organisaties of mensen, zoals het WEF, de WHO of Bill Gates, schat het SCP rond de drie procent.

Het SCP onderzocht ook psychische gezondheid, mediagebruik en ervaringen met Covid van mensen die sceptisch waren over corona. Uit het onderzoek komt naar voren dat zij hierin niet verschillen met mensen die geen coronasceptische opvattingen hebben. „Het is een diverse groep met uiteenlopende opvattingen die bovenal gemeen hebben dat ze een laag vertrouwen in de overheid hebben”, schrijft het SCP.

Uit gesprekken met mensen die sceptisch waren over corona, concludeert het SCP dat ’ervaringen met instituties tijdens en voor de coronacrisis’ het voor de sceptici ’meer plausibel maakte dat de overheid niet in het belang van haar burgers handelde’. Zo gaven confrontaties met de politie op demonstraties het beeld van een repressieve overheid en versterkten ook ervaringen van anderen, bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire, het beeld van een overheid die zich tegen haar eigen burgers kan keren.

Asociaal

Bovendien zorgde afwijzing in hun omgeving ervoor dat coronasceptici het gevoel hadden dat hun alternatieve geluid er niet mocht zijn. Het ’wrong’ dat ze het gevoel hadden dat hun ideeën werden weggezet als ongefundeerd of asociaal, schrijft het SCP.

Ongeveer 30 procent van de mensen vond dat het gevaar van corona en de gevolgen ervan werden overdreven in de media. Ook vond een ongeveer even grote groep de Nederlandse media niet kritisch genoeg over de maatregelen van de overheid. Tegelijkertijd vindt een grote groep, 43 procent, juist dat er teveel aandacht was voor twijfels en alternatieve ideeën over corona.

Ook analyseerde het SCP berichtgeving van sociale media en vier landelijke dagbladen, en sprak met mensen die sceptisch waren over de overheid tijdens de crisis. Uit de enquête blijkt dat zo’n twintig procent op drie of meer van de negen vragen een coronasceptisch antwoord gaf.