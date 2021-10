’Politieteam undercovers moet getuigen na zelfmoord infiltrant’

Binnenland

Automobilist vlucht bij politiecontrole en botst tegen woning

Een 18-jarige automobilist is donderdagavond tegen de gevel van een woning in Bergen op Zoom aangereden nadat hij was gevlucht bij een politiecontrole. Een bewoner van het pand raakte lichtgewond. Het is onbekend hoe zwaar de woning beschadigd is. De bestuurder is aangehouden.