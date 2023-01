Premium Het beste van De Telegraaf

Iraanse demonstranten vrezen de strop: minder protesten

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Demonstreren tegen Charlie Hebdo vinden de Iraanse ayatollahs geen enkel probleem. Ⓒ Foto AFP

TEHERAN - Het harde optreden van het Iraanse regime tegen de demonstraties in het land werpt zijn vruchten af. In ieder geval voor nu. Het aantal protesten is sterk afgenomen sinds een reeks executies en de uitvaardiging van tientallen doodstraffen tegen betogers, maar de onvrede allerminst.