Ex-miljardair Batista krijgt dertig jaar cel

In ruil voor de steekpenningen verwierven Batista’s bedrijven contracten met de staat. Cabral zit al sinds eind 2016 in de gevangenis. Batista was zes jaar geleden de rijkste man van het land en ook een van de rijkste mensen ter wereld. Inmiddels is het leeuwendeel van zijn vermogen weg. In 2015 verwierf Batista zelfs de bijnaam „miljardair in de min”, omdat hij al een miljard dollar schuld zou hebben.

Batista’s beschuldiging en veroordeling is het jongste resultaat in de Braziliaanse golf van corruptieonderzoeken, waardoor al tientallen machtige zakenlieden en politici tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld.