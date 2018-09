’Gedwongen tot terreur’

Niet bekend is wat voor werk Amir S. deed in de Rotterdamse haven. Ⓒ Rias Immink

Rotterdam - Een Rotterdamse havenarbeider is, in het bezit van springstof van een Weense spion, samen met zijn vrouw aangehouden op weg naar een aanslag in Parijs. Een etmaal na de arrestatie van Amir. S en Nasimeh N. komen meer en meer bizarre details aan het licht over een op het nippertje verhinderd terreurplan dat wel uit een spionnenfilm lijkt overgenomen.