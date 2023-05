Mentor (31) Ubbo Emmius in Stadskanaal veroordeeld voor ontucht met leerlinge: ’Geen enkel mededogen’

De man was werkzaam als leraar en mentor op de christelijke middelbare school in Stadskanaal. Hij voerde vaak vertrouwelijke gesprekken met het meisje van toen 14 jaar, onder meer over haar moeilijke thuissituatie en kwetsbaarheid. Ze wisselden nummers uit, waarna de gesprekken verder gingen op Snapchat.

’Schat’

Door haar veel complimentjes te geven en haar ’schat’ te noemen, won hij haar vertrouwen. Het meisje werd verliefd op hem en raakte ervan overtuigd dat ze samen een toekomst zouden hebben. De leerlinge dacht dat haar docent zijn vrouw voor haar zou verlaten.

Naar verloop van tijd werden de gesprekken persoonlijker én meer seksueel getint. Het meisje stuurde ook naaktfoto’s van zichzelf naar de leraar. In klaslokalen en in de gymzaal van de christelijke school kwam het ook tot seks. Na een jaar kwam dat aan het licht toen de broers van het meisje lucht kregen van de praktijken van de man en hem ermee probeerden af te persen.

In de rechtszaal ontkende de leraar glashard. Het meisje zou onder druk van haar familie valse verklaringen hebben afgelegd, om hem te chanteren. Dat schuift de rechtbank aan de kant. Sterker nog, ze neemt het hem kwalijk dat hij zo berekenend te werk ging. „Hij schroomde niet om zonder mededogen een kwetsbaar meisje zo weg te zetten, wat haar verwerking alleen maar bemoeilijkt.”

Selectief geheugen

Ook zijn selectieve geheugen op het moment dat hem moeilijke vragen werden gesteld of belastend bewijs werd voorgehouden, rekent de rechtbank hem aan. „Hij heeft alleen rekening gehouden met zijn eigen behoeftes en verlangens, door op deze manier misbruik te maken van het vertrouwen van zijn leerling. De verdachte had professionele afstand moeten houden, zoals dat van docenten mag worden verwacht.„

Wel komt de rechtbank uit op een lagere straf dan door het Openbaar Ministerie geëist: 18 in plaats van 30 maanden celstraf, omdat voor dergelijke feiten niet zulke zware straffen worden opgelegd. Ook krijgt de man uit Nieuw-Buinen geen beroepsverbod, omdat hij niet meer werkzaam is in het onderwijs en zei die ambitie ook niet meer te hebben.