Twee mannen (19 en 23) verdacht van handel in privégegevens

De politie kwam het tweetal op het spoor via een chatdienst waar vraag en aanbod samenkomen op het spoor. In de woningen van de verdachten zijn diverse gegevensdragers aangetroffen en in beslag genomen.

Bankhelpdeskfraude

De handel in privégegevens is lucratief, laat de politie weten. De zogenoemde leads wordengebruikt bij verschillende vormen van oplichting, zoals bankhelpdeskfraude en vriend-in-noodfraude. Door de aangekochte privégegevens weten criminelen veel over hun beoogde slachtoffers. Ook kunnen de gegevens worden misbruikt voor identiteitsfraude of stalking. Bij de gegevens die worden verhandeld varieert het van namen en telefoonnummers tot zelfs bankgegevens of een BSN, meldt de politie.

De aanhoudingen komen voort uit een groot onderzoek van het Cybercrime Team Oost-Nederland.