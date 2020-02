Minister Blok bezoekt de Zr.Ms De Ruyter in Abu Dhabi. Ⓒ defensie

Abu Dhabi - Met een zwaarbewapend marineschip helpt Nederland de Straat van Hormuz veilig maken. Een moeilijke missie, want alle rivaliteit in de regio komt samen in die smalle doorvaart tussen Iran en de Emiraten. Zelfs met de VS is samenwerking niet vanzelfsprekend meer.