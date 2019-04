’Europese zwarte lijst voor haatpredikers’

De vorig jaar ingestelde commissie die het antiterrorismebeleid van de EU en de lidstaten doorlicht doet die aanbeveling in een rapport dat donderdag wordt gepresenteerd in Straatsburg. De lidstaten worden daarin aangemoedigd alleen varianten van de islam te tolereren die „in volledige overeenstemming zijn met de waarden van de EU.”

Daarvoor moeten er veel meer theologische opleidingsmogelijkheden in Europa komen. Daarnaast moet een „netwerk” worden opgetuigd voor de verspreiding van islamitische denkbeelden die stroken met Europese waarden. Een van de suggesties is het opzetten van een Europees Islamitisch Instituut, dat adviezen kan geven.

Geïndoctrineerd

Meerdere daders van aanslagen in Europa zijn geïndoctrineerd door radicale moslimgeestelijken. Veel EU-landen houden ’haatimams’ al in de gaten, maar zodra ze de grens over gaan verdwijnen ze soms uit het oog. Het delen van informatie via de Europese Commissie moet dat voorkomen.

„We moeten de mazen in de wet dichten voor radicale predikers, zeker ook over grenzen heen in de EU”, zegt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers, vicevoorzitter van de commissie. „Daar is onder andere een Europese zwarte lijst voor radicale imams nodig. We moeten ophouden naïef te zijn over extremisten die de rechtsstaat ondermijnen en onze samenleving verwerpen. Lidstaten zijn nu nog te vaak afhankelijk van incidentele informatie-uitwisseling over dit soort predikers. Dat is onvoldoende om de verspreiding van radicale interpretaties van de islam in Europa tegen te gaan.”